Gabrielloni: "Gli ultimi due pareggi ci lasciano un po' d'amaro in bocca, ma il Como è una squadra forte. Abbiamo tutte le qualità per fare bene"
Presentandosi alla stampa, il giocatore del Como Alessandro Gabrielloni ha parlato del periodo che sta attraversando la squadra, in vista del match contro la Fiorentina: “Il mio obiettivo è segnare, spero di fare tanti gol con il Como. So che i due pareggi, per come abbiamo giocato, possono lasciare un po' di rammarico, ma sappiamo che abbiamo tutte le qualità per fare bene”.
“Siamo un gruppo forte”
Poi ha aggiunto: “Questo è un gruppo dove si sta veramente bene, veniamo al campo con piacere e non è scontato. Mi reputo sia una prima punta che una seconda punta, abbiamo molti giovani validi già nel giro della Nazionale e questo la dice lunga sul livello della squadra".
