Presentandosi alla stampa, il giocatore del Como Alessandro Gabrielloni ha parlato del periodo che sta attraversando la squadra, in vista del match contro la Fiorentina: “Il mio obiettivo è segnare, spero di fare tanti gol con il Como. So che i due pareggi, per come abbiamo giocato, possono lasciare un po' di rammarico, ma sappiamo che abbiamo tutte le qualità per fare bene”.

“Siamo un gruppo forte”

Poi ha aggiunto: “Questo è un gruppo dove si sta veramente bene, veniamo al campo con piacere e non è scontato. Mi reputo sia una prima punta che una seconda punta, abbiamo molti giovani validi già nel giro della Nazionale e questo la dice lunga sul livello della squadra".