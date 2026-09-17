Bucciantini: "La Fiorentina adesso è una squadra di prospettiva, Beto o Pellegrino è lo stesso. E se Njie migliora..."

Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina.

“Sono convinto che una staffetta non riguarderà solo i centravanti, ma tutto il reparto. Quando Pedro tornerà ai suoi livelli lo farà con Njie e Gnomo con Mastantuono. Le squadre forti si pensano su 5 cambi di livello, se uno poi continua a segnare è normale che venga tolto difficilmente dal campo: la confidenza con il gol farà la differenza. Ci sono attaccanti che hanno bisogno della spinta del momento per diventare piu forti. Può essere che Pellegrino sia piu voluminoso come giocatore, ma credo che Beto alla fine le giocherà tutte”.

“Adesso la Fiorentina è una squadra con ampi margini di miglioramento”

Ha anche aggiunto: “Sono attaccante che sono andati in campo senza giocare neanche nello stesso letto, e piano piano però i giocatori che stanno entrando nella nuova avventura sembrano forti, e qualcuno sembra che possa diventare anche fortissimo. L'anagrafe è un segnale importante: adesso si ha una squadra che si spera che giocando assieme possa crescere. Quel sentimento che Vanoli ha definito come un sogno, e che l'allenatore precedente non aveva però intercettato. Dopo una campagna acquisti non perfetta ma molto generosa, piano piano la squadra migliorerà”.

“Se Njie migliora sotto porta diventa devastante”

Ha voluto poi elogiare Njie: “Se l'ex Torino riuscirà a mantenere la lucidità e quella spavalderia che ha a 40 metri dalla porta, questo diventa un giocatore devastante. Chiaramente gli manca lo stesso stato d'animo avanti alla porta: davanti al traguardo si strugge, ma ci siamo e le cose miglioreranno sicuramente”.

“Adesso Vanoli ha un compito preciso”

Ha poi sottolineato il lavoro di Vanoli: “Serviva legare la squadra con un o' d'entusiasmo ed il tecnico in questo è stat molto bravo. Poi abbiamo scoperto dalle parole dei calciatori che è comunque stato realista, iniziando i primi giorni con un piglio piu duro: ha cercato di mettere la squadra davanti alle proprie responsabilità. In questo momento l'unico insostituibile è Mastantuono, per il talento che ha, gli altri possono anche girare".