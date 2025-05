L'ex difensore e team manager della Fiorentina Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio, analizzando la gara dell'Olimpico persa dai viola contro la Roma per poi spostarsi sull'imminente sfida di Conference contro il Betis.

‘Zaniolo è fuori dal progetto, anche Ndour scelta azzardata, ma…’

“Con l’ingresso di Fagioli la Fiorentina ha messo alle corde la Roma, dopo aver occasioni importanti con Kean anche nel primo tempo. Svilar ha poi fatto due parate clamorose, determinanti, su Mandragora e Kean. La squadra non meritava di perdere. Le scelte di Palladino? Possiamo parlarne quanto si vuole, la prestazione però c’è stata. La scelta di Zaniolo e Ndour sono state curiose e azzardate, entrambi non giocavano titolari da tanto. Zaniolo era fuori dal progetto, non è mai stato scelto, quando serviva non ha giocato. Non credo si sia voluto preservare dei calciatori per la Conference, Adli è rientrato ora, Fagioli e Gudmundsson non hanno giocato tanto”.

‘Il Betis dà il meglio in trasferta ma per la Fiorentina è la partita fondamentale’

“Adesso arriva la partita fondamentale ed è tutto aperto, occorre ritrovare le migliori energie. All’andata poteva andare molto peggio, considerata l’occasione fallita da Fornals. Il Betis però dà il meglio in trasferta, non perde da febbraio fuori casa. Ha un tecnico esperto e pragmatico, la Fiorentina deve drizzare le antenne ed essere intelligente e accorta”.