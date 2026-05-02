Il piano Malagò che potrebbe liberare la Fiorentina: c'è anche Pioli sulla lista del possibile neo presidente Figc

E' tempo di campagne elettorali in Figc, per le elezioni del prossimo presidente federale, tra un mese e mezzo circa. Tra i favoriti c'è l'attuale presidente del CONI Giovanni Malagò, a cui spetterebbe poi il compito anche di indicare il prossimo ct della Nazionale.

E in lista, oltre ai soliti Conte, Allegri e Mancini ci sarebbe anche Stefano Pioli, cercato già un anno fa quando il tecnico aveva già dato la parola alla Fiorentina. Un suo coinvolgimento in azzurro sarebbe un toccasana clamoroso per la società viola, che così si libererebbe con un paio d'anni d'anticipo del suo pesantissimo ingaggio.