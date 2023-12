A Lady Radio ha parlato l'ex portiere viola Giovanni Galli, intervenendo su vari temi di casa Fiorentina il giorno dopo della vittoria contro la Salernitana. Queste le sue parole: "Ma che preparazione può aver fatto la Fiorentina per la partita contro la Salernitana? Puoi preparare 2 o 3 cose, ma hai troppo poco tempo. Quando si gioca ogni 3 giorni fai fatica, soprattutto mentalmente, a recuperare. Una vittoria te la vorresti godere, così non puoi. E' più una maratona che un evento ormai il calcio. Così si rischia di far far male ai giocatori”

E sul match contro la Salernitana: “Credo che Inzaghi non abbia letto bene la partita. Si accusa di Italiano di avere un solo modo di giocare, ma ha reso la Fiorentina protagonista in Italia. Devo ancora inquadrarlo come allenatore Inzaghi”