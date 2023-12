Nel periodo trascorso con la Fiorentina, Luka Jovic, è stato molto discontinuo e ha alternato periodi positivi ad altri molto negativi, in cui è rimasto a lungo senza segnare. Perché il serbo non si è imposto in viola?

Flop a Firenze

Una spiegazione a questo quesito prova a darla il giornalista serbo, Aleksa Radosavljević, intervistato da SportItalia: “Era arrivato subito dopo Vlahovic e tutti si aspettavano tanti gol. Ma Jović è un attaccante molto diverso da Dusan, giocano una tipologia di calcio del tutto differente. Mentre al Real non ha avuto abbastanza occasioni, anche se lì forse non ha avuto il giusto impatto psicologico”.

“A Luka non piace la pressione”

E ancora: "A Jović non piace la pressione, infatti credo in squadre più piccole come Atalanta, Torino o Lazio direbbe la sua. Basta vedere quanto bene ha fatto a Francoforte".