"Non la tocca quasi mai, ma finalmente segna un gol pesante e non solo": Jovic trova il primo gol con il Milan e viene premiato dai quotidiani

I quotidiani sportivi questa mattina si sono concentrati anche sul primo gol dell'ex attaccante della Fiorentina Luka Jovic con la maglia del Milan: "Non la tocca quasi mai ma sblocca la partita", scrive la Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport misura la 'pesantezza' del gol segnato dall'attaccante, in un momento piuttosto complicato per i rossoneri.

Voti alti per l'attaccante serbo che viene premiato da Gazzetta e Corriere con il 7, addirittura 7,5 per Tuttosport. Oltre al gol, anche un assist per l'attaccante serbo.