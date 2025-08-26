E' iniziata oggi l'ultima settimana di questo mercato estivo. E per la Fiorentina non poteva che cominciare in maniera più scoppiettante di così. Tante operazioni in entrata e altrettante in uscita. Andiamo a fare il punto della situazione.

Mega offerta per Comuzzo

Il reparto sicuramente più interessato dalle voci di mercato è quello difensivo, con la notizia del giorno che riporta l'Al-Hilal di nuovo con forza su Pietro Comuzzo. Gli arabi hanno offerto 35 milioni alla società viola per il classe 2005, che però non sembra attratto dall'idea di un'esperienza araba a 20 anni. Decide il giocatore. Il prezzo, per la Fiorentina, potrebbe essere giusto.

Ma chi entra?

Parallelamente la Fiorentina oggi ha affondato per Victor Lindelöf, difensore centrale svincolato dopo aver vestito la maglia dello United. La trattativa per lo svedese procede bene, con il giocatore attratto dalla Serie A e da Firenze nonostante la concorrenza inglese (Everton). Importante anche il ruolo di De Gea nella trattativa. Altro nome per la difesa è quello di Diogo Leite, centrale classe ‘99 dell’Union Berlino in scadenza di contratto. I tedeschi chiedono 12 milioni, la Fiorentina si spinge a 8. La fattibilità della seconda operazione dipenderà dal futuro di Comuzzo, mentre Lindelöf sembra essere un'operazione a se stante.

Parisi rinnova e parte? Fortini resta

Importanti novità sono arrivate oggi anche per la fascia sinistra, dove la Fiorentina ha deciso di tenere Niccolò Fortini, da capire se come vice Gosens o vice Dodo (più probabile la prima opzione). Anche per questo si era parlato di una possibile cessione di Fabiano Parisi, che non ha convinto in queste due prime partite. La sua partenza potrebbe essere però solo in prestito, visto che è di oggi la notizia del suo rinnovo con i viola fino al 2029. Per la destra spunta anche il nome di Hateboer, ex Atalanta al momento al Rennes.

Capitolo centrocampo: si spinge per Nicolussi Caviglia

La Fiorentina vuole anche un centrocampista prima del gong finale e tutti gli indizi portano al nome di Hans Nicolussi Caviglia, per il quale la società viola ha accelerato questa mattina. L'incontro con il Venezia ha avvicinato sensibilmente le parti, ma c'è ancora distanza sulla valutazione. Trattativa calda, il club viola è fiducioso anche per il ruolo di intermediario che sta avendo Alessandro Lucci.