Niente Fiorentina, ma alla fine Oso sta per lasciare Siviglia: ecco la nuova destinazione
Ricordate il concreto interesse della Fiorentina per Oso a inizio estate? Il terzino sinistro spagnolo, di proprietà del Siviglia, incuriosiva Paratici come potenziale colpo per sostituire Gosens.
Oso, niente Fiorentina
Alla fine il club viola ha affondato il colpo Valdepenas, lasciando perdere il laterale classe 2003. Ma Oso lascerà comunque gli andalusi per trasferirsi all'estero e abbandonare la Spagna.
A un passo dal trasferimento in Ligue 1
Come riportato da Matteo Moretto, Siviglia e Strasburgo hanno raggiunto un accordo per la cessione di Oso ai transalpini. L'affare si aggira sui 10 milioni di euro complessivi; ora l'entourage del ragazzo discute con il potenziale nuovo club.
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