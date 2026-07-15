Il DS del Siviglia fa chiarezza su Oso: "Ha un contratto con noi e vogliamo rinnovarlo. Giovane e di valore: normale abbia richieste"

Il direttore sportivo del Siviglia José Ignacio Navarro ha fatto il punto della situazione sul mercato dei suoi: tra questi, il nome caldo è senz'altro quello di Oso, sulla cui trattativa ha saputo dare aggiornamenti.

Il commento del ds iberico

Dalla conferenza stampa di inizio stagione, ecco l'estratto come riportato da El Desmarque. “Oso ha un contratto con noi, l'unica differenza rispetto all'anno scorso è che avrà un posto in prima squadra. L'intenzione è di prolungare il suo contratto, ma ha richieste al pari di tutti gli altri giocatori. Siamo aperti a tutto: è un ragazzo di valore, giovane, ed è normale che arrivino delle offerte”.