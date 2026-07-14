Per Oso si inserisce una nuova concorrente
Non c'è solo il Nottingham Forest su Oso. Si intensifica la concorrenza per il terzino sinistro del Siviglia, che la Fiorentina sta monitorando da tempo.
Nuova concorrente
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, anche l'Olympiakos si sarebbe aggiunto alla lista delle squadre interessate al classe 2003.
Offerta rifiutata
Nelle scorse ore il Nottingham aveva approcciato il Siviglia con un'offerta da 6 milioni di euro, rimandata al mittente dal club spagnolo. Se la Fiorentina ci crede, dovrà muoversi nelle prossime ore.
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