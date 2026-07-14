Dall'Inghilterra ci provano per Oso, ma il Siviglia respinge l'assalto. E la Fiorentina...
Dopo aver chiuso l'affare per Valdepeñas, la Fiorentina potrebbe mettere a posto la situazione sulla fascia sinistra con l'arrivo di Oso dal Siviglia. Il terzino classe 2003 spagnolo-argentino, avrebbe già dato il suo assenso alla cessione in viola, ma la Fiorentina ha dato precedenza all'acquisto del talentino del Real Madrid.
Assalto inglese
In queste ore alla porta del Siviglia ha bussato il Nottingham Forest per Oso, presentando un'offerta da 6 milioni di euro. Il club spagnolo ha rifiutato con un netto “no” la proposta, considerata troppo bassa.
E la Fiorentina…
Come riporta Canal Sur Radio, adesso il Siviglia è in attesa di un'offerta ufficiale anche da parte della Fiorentina.
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