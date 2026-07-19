Oso rientra col Siviglia e si fa buttare fuori in amichevole ma l'esterno ora è più lontano dalla Fiorentina

Dopo aver saltato la prima amichevole stagionale, Joaquin Martinez Gauna, detto Oso, è rientrato per il secondo test amichevole del Siviglia, impegnato oggi a Cracovia. Il terzino sinistro, seguito dalla Fiorentina, è stato mandato in campo a metà della ripresa ma il suo match è durato un quarto d'ora appena, prima di prendersi un insolito cartellino rosso. Emblematiche le reazioni dei tifosi sivigliani, che se la sono presa con lui.

Scenari di mercato più lontani

La Fiorentina però da quel lato sembra aver optato definitivamente per Valdepenas, abbandonando la pista Oso. A quanto emerge però dall'ambiente andaluso, l'aria che tira intorno al classe 2003 è comunque quella dell'addio prossimo, vista anche la vicina scadenza di contratto.