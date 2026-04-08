Amoruso: "Quella col Crystal Palace può essere la gara di Gudmundsson. Kean? Sono più preoccupato per Solomon"

L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, toccando vari temi di casa Fiorentina, tra campo e singoli della rosa di Vanoli.

‘Conference può diventare un obiettivo, ma salvezza è prioritaria’

“La squadra stava andando bene anche senza Kean e il calciatore ha spinto per concentrarsi sulle due partite con la Nazionale. Col Verona non si è visto, ma la priorità è il campionato… ha giocato anche perché si volevano scacciare via voci relative alla botta psicologica post esclusione dal Mondiale dell’Italia. La Fiorentina ha come obiettivo importante la salvezza… la Conference potrebbe diventare un obiettivo ma in vista dei risultati arrivati, da allenatore, darei la priorità alla partita con la Lazio. C’è lo scontro diretto Cagliari-Cremonese… se la Fiorentina batte la Lazio, al 99,9 % è salva. I biancocelesti arriveranno a Firenze senza molto da chiedere. Futuro di Vanoli? Anche in caso di vittoria della Conference, ho la sensazione che non verrà confermato. Penso che Paratici abbia idee diverse e abbia già fatto le sue valutazioni, a prescindere dai risultati che verranno raggiunti”.

‘Gudmundsson? Visto bene anche col Verona. Su Solomon…’

“Mi preoccupo di più per Solomon, che doveva rientrare dopo la sosta, si parlava di 3 settimane. Mi auguro che, come per Parisi, sia soltanto un non voler rischiare in coppa e che lunedì con la Lazio sia arruolato. Certo, l’israeliano ne ha avuti di problemi muscolari, ed è uno che basa la propria gara su scatti e cambi di passo. Ho visto molto male Gosens a Verona, non si è mai sovrapposto a sinistra, dando opzioni a Gudmundsson. Col Palace vorrei vedere una gestione adeguata della gara, al di là del gioco, da parte della Fiorentina. Per me sarà la sfida più adatta a Gudmundsson, perché avrà spazi, ha tutte le credenziali per far bene. Col Verona l'ho visto volenteroso, l'espulsione è sbagliata, ha tenuto lontani due avversari difendendosi, non ha tirato né uno spintone né uno schiaffo”.