Ndour promosso in Nazionale: un'ottima Italia Under 21 domina la Svezia. Trova gloria un ex viola a casa sua

C'è un po' di Fiorentina nell'Italia Under 21 che ha schiacciato la Svezia con un netto 4-0, nella sfida valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria. Cher Ndour, infatti, ha giocato titolare per tutta la partita. Quella di Baldini sembra tutta un'altra nazionale, che gioca e si diverte andando a un ritmo decisamente superiore, coinvolgente.

Vittoria per l'Italia Under 21. Promosso Ndour

La gara si sblocca dopo poco più di dieci minuti, quando Pisilli infila il primo gol della sfida. A fine primo tempo Camarda si procura e trasforma un calcio di rigore, con un delizioso cucchiaio a battere Bisheari. Per il giovane centrocampista della Roma arriva anche la doppietta in pieno recupero nella prima frazione. A fine gara, a punteggio ampiamente controllato, trova gloria anche l'ex Fiorentina Tommaso Berti, che a casa sua, a Cesena, segna dagli undici metri e fissa il 4-0. Ndour supera una prova tutto sommato positiva, senza spiccare ma sempre in controllo del ruolo e francamente più propositivo del solito. Solo panchina per Martinelli e Fortini.