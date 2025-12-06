Il paradossale romanticismo intorno al 'patto del megafono': alla Fiorentina servono punti, non commozione, brividi o atmosfere natalizie

C'era un po' di confronto in quel dramma, direbbe qualcuno con il gergo di oggi e il riferimento è al faccia a faccia a suon di megafono tra Edin Dzeko e il settore ospiti del Gewiss Stadium. Un momento da molti, specie all'interno della Fiorentina, definito come di possibile svolta, di grande trasporto emotivo, potenzialmente decisivo perché atto a sancire il classico patto stagionale.

Difficoltà che vai, nuovo patto che trovi: che sia quello della bistecca, del sushi o in questo caso del megafono. Una novella anche un po' stucchevole alla lunga perché, almeno in questo caso, il nodo della questione è che la Fiorentina è ultima ed ha bisogno disperato di punti. Eppure intorno ad una scena drammatica (sportivamente parlando) si è ricamato in modo paradossale, da chi ha sentito brividi fin quasi a commuoversi a chi invece descrive una gran bella atmosfera a partire da quel momento.

Tutte belle favolette natalizie, visto il periodo, ma destinate a svanire presto in assenza di risultato grosso oggi a Reggio Emilia. Non magari a livello ambientale, con la tifoseria che accompagnerà in massa la squadra, ma sul piano sportivo e dei crudi numeri sì. Al gesto di Dzeko in sostanza, devono seguire i fatti e non fantomatiche svolte a parole.