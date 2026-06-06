La Nazione: tutti a casa Commisso

Sulla prima pagina del QS de La Nazione, il titolo: “Mercato viola. Quante idee”. A pagina 4 in taglio alto: “Grosso, ora la firma è solo una formalità. Vertice a casa Commisso: tutti i punti”, di spalla: “Dragusin un ’pallino’. Tentazione Miretti. Sorpresa Majer”, in taglio basso: “Il presidente saluta Vanoli: «Per sempre grato»". A pagina 5: “Prima e ultima a Roma. Calendario, avvio trappola”, di spalla: “Pioli, Paratici e... Fabio. Chiamateci sala d’attesa”.