Ecco Fabbian, mezzala votata al gol ma non solo. Centrocampo azzurro per la Fiorentina - VIDEO

La Fiorentina ha chiuso l'arrivo di Giovanni Fabbian, intenzionata a fornire un’altra pedina a centrocampo a Paolo Vanoli, in una seconda parte di stagione che sarà intensa e ricca di impegni. Il classe 2003 del Bologna, veneto di Camposampiero in provincia di Padova, è un prodotto del vivaio dell’Inter, nel quale si è messo in luce prima di entrare molto presto nel calcio professionistico.

La carriera di Fabbian

La prima avventura di Fabbian è stata in maglia Reggina in Serie B, quando ancora 19enne il centrocampista ha realizzato 8 reti in 36 partite in cadetteria, rendendosi protagonista di una stagione entusiasmante in Calabria. Il Bologna ha puntato su di lui ed in due anni e mezzo ha totalizzato 91 presenze e 11 reti, dimostrando di poterci stare eccome in Serie A, e di avere ancora margini di crescita notevoli.

Le caratteristiche del calciatore

Dotato di una struttura fisica di tutto rispetto, Fabbian è un calciatore intenso, che si fa sentire in campo e che sa pungere sotto porta col suo marchio di fabbrica, l’inserimento in area di rigore. Molto forte di testa, provvisto di un buon tiro, è una minaccia a fari spenti per le difese avversarie. Molto migliorabile sul piano del palleggio e anche sotto l’aspetto tecnico, può giocare sia da mezzala che da centrocampista più avanzato, essendo mobile e bravo tatticamente.

Alla Fiorentina Fabbian va ad aggiungersi ad un già nutrito gruppo di calciatori azzurri. Da Fagioli a Mandragora, fino a Ndour, Fazzini e Brescianini, tutti elementi delle giovanili dell’Italia ma non solo, alcuni dei quali anche con presenze in nazionale maggiore. Così come è italiano anche Nicolussi Caviglia. In attesa dell’uscita di Richardson e che Sohm compia il percorso inverso approdando a Bologna, la rosa del centrocampo viola acquisisce un’altra pedina con caratteristiche un po’ diverse da quelle già presenti.

Un video per dare un’idea di Fabbian