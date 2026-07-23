Corriere dello Sport-Stadio: Gli occhi di Paratici su Alajbegovic. E Volpato..."
Due le pagine del Corriere dello Sport-Stadio dedicate alla Fiorentina.
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Apertura con l'amichevole di ieri: “Grosso senza Gubbio”. Sottoititolo: “Altre prove di 4-3-3 con Gud esterno alto e Brescianini terzino”. In taglio basso le dichiarazioni di Grosso: "Fabio lusinga Kean: “Spero che resti qui”.
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Sul mercato: “Kean in bilico: piace al Como Paratici, occhi su Alajbegovic”. Catenaccio: “Volpato vuole la Fiorentina il Sassuolo chiede 15-20 milioni”. Infine leggiamo: “Sorpresa Oulai: subito in campo tra gli applausi”.
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