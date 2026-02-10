Polverosi: "La Fiorentina vive nel terrore e Vanoli non la rassicura. Al Viola Park si deve pensare che la squadra oggi è in Serie B, invece..."

A Lady Radio ha parlato il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi, che ha analizzato il pareggio della Fiorentina col Torino e le difficoltà della squadra e di Vanoli.

‘La Fiorentina si è paralizzata dalla paura’

“Impossibile che Dodô, con tutte le partite da professionista che ha alle spalle, possa commettere un errore del genere, non ricordo disattenzioni di quel tipo come quella sul gol di Maripan. Sono errori che nascono solo dalla paura, Vanoli ha commesso l’errore di non rassicurare la squadra. La Fiorentina da 10 minuti non usciva dall’area di rigore, sembrava in inferiorità numerica… e di là c’era il Torino. La Fiorentina era terrorizzata, si è paralizzata, è una squadra che vive nel terrore”.

‘Serve consapevolezza di essere terzultimi’

“Il Lecce ad esempio invece no, ha chiaro il suo destino, sa che certe partite deve vincerle, ma se non ce la fa non deve perderle. Se la Fiorentina vince a Como, al Viola Park il giorno dopo direbbero: ‘Siamo la Fiorentina’. Invece deve pensare di essere in Serie B oggi, e di essere la terzultima squadra peggiore del campionato”.