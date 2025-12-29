L'esplosione del talento turco del Cagliari che cambia i piani di mercato... della Fiorentina

Le sorti del mercato invernale della Fiorentina, almeno in parte, saranno condizionate da come deciderà di muoversi il Cagliari in merito a Edin Dzeko. Gli isolani avevano messo nel mirino il bosniaco dopo l'infortunio di Belotti, ma un'inaspettata esplosione di un membro della rosa ha fatto riconsiderare i piani ai rossoblù.

Il bomber turco

Si tratta di Semih Kilicsoy, classe 2005 turco, che aveva raccolto solo 185 minuti prima delle ultime due partite, dove invece è partito titolare, e ha anche segnato due reti pesanti: quello dell'ultima giornata, contro il Torino, è un gran gol arrivato dopo un dribbling nello stretto. Anche per questo, il Cagliari non ha più fretta e non ha necessariamente bisogno di cercare un attaccante: per Dzeko, l'impressione è che si debba cercare un altro acquirente.

L'incrocio con l'Atalanta

A proposito di Fiorentina: c'è un incrocio che riguarda due obiettivi dei viola, legati all'esplosione di un altro talento presente a Cagliari, cioè Marco Palestra. Il ragazzo è in prestito dall'Atalanta, ma l'Inter gli ha messo gli occhi addosso: il club nerazzurro vorrebbe convincere gli orobici a interrompere il prestito al Cagliari, offrendo in cambio alla società rossoblù uno tra Brescianini e Maldini. Qualora una delle due operazioni accelerasse, un altro obiettivo della Fiorentina svanirebbe.