Pronti, via! È iniziato il calciomercato estivo 2025 e, come di consueto, torna anche il punto sul mercato di Fiorentinanews.com.

La situazione Kean

Inizio sui generis in casa Fiorentina, con il 1⁰ luglio che quest'anno è coinciso anche con il primo giorno di validità della clausola per Moise Kean. Le pretendenti, fino al 15 luglio, potranno presentare un'offerta da 52 milioni alla Fiorentina e strapparlo ai viola con il consenso dell'attaccante. Rimane la super offerta dell'Al-Qadsiah, che per il momento non convince l'attaccante. Il club arabo, intanto, segue anche David. Permangono anche gli interessi dall'Inghilterra, con Manchester United e Arsenal che al momento osservano da lontano. Napoli al momento interessato, ma distante. Il piano B in casa Fiorentina, ad oggi, si chiama Roberto Piccoli del Cagliari. C'è anche Sebastiano Esposito dell'Inter.

I piani B

Il rinforzo si cerca a centrocampo, dove Bernabè è il sogno di Pioli e della Fiorentina. Il Parma fa però muro. In lizza rimane anche Traorè, da tempo sul taccuino di Pradè.

Viti-Day e cessioni

Intanto al Viola Park è arrivato Mattia Viti, che è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Si pensa anche alle cessioni con i colloqui tra viola e Hellas Verona per Valentini e Moreno. Il primo è vicino al ritorno al ritorno al club Veneto, mentre il secondo viaggia verso la Spagna (Levante in vantaggio). In uscita attenzione anche all'interesse del Real Betis per Mandragora, il cui futuro è ancora incerto senza il rinnovo di contratto.