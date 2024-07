Centrali Made in Fiorentina. In due all'esame Palladino... Che influenzerà anche il mercato

Il Corriere dello Sport fa il punto in casa Fiorentina anche sul reparto difensivo, visto che per il nuovo modulo che vuole adottare Palladino (3-4-3) serviranno alcuni innesti per la difesa. Qualche idea, però, potrebbe arrivare direttamente da casa viola, con Pietro Comuzzo e Lorenzo Lucchesi che saranno chiamati a convincere il nuovo allenatore viola nelle prossime settimane per giocarsi il posto in rosa.

Il primo si porta dietro la stagione vissuta intanto interamente dentro al gruppo di Vincenzo Italiano, l'altro ha alle spalle una stagione in prestito alla Ternana in Serie B con 27 gare all’attivo e 2 gol segnati. Due fisici importanti con doti da marcatori già sviluppate, doti tecniche da affinare e piedi discreti.

Come scrive il quotidiano, il tecnico campano li guarderà con attenzione nelle due settimane di ritiro, misurerà loro la pressione nelle amichevoli anche internazionali e infine deciderà. Se chiedere ad agosto di acquistare un centrale o due. O nessuno.