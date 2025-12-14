Firenze mette da parte l'orgoglio e si compatta "solo per la maglia". In caso di sconfitta però...

La piazza di Firenze non è delle più facili. Le pressioni non sono quelle di Juventus o Inter, ma la passione viscerale dei tifosi, assieme alla vena polemica e mai soddisfatta tipica della città, creano una congiuntura difficile da gestire.

L'impresa della Fiorentina

La Fiorentina quest'anno è riuscita in una vera e propria impresa: compattare i tifosi e la città di Firenze, roba che non succedeva da prima di Dante. I tifosi infatti hanno capito la tragica situazione della squadra viola e sono i primi a metterci anima e corpo per uscirne presto. Lo si è visto a Reggio Emilia, ma anche durante la fredda serata di Conference. Sostegno lungo tutto i novanta minuti, ma “solo per la maglia”.

In caso di sconfitta…

La Gazzetta dello Sport sottolinea come vincere oggi sia cruciale non solo per la classifica ma per continuare ad avere i tifosi dalla propria parte. In caso di sconfitta le scene già visto dopo la sconfitta in casa contro il Lecce potrebbe essere replicate o, addirittura, amplificate.

