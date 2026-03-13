Ferrara: "Braschi, la tua emozione è calcio vero. La Conference come premio per un popolo stremato da una strisciante depressione"
Foto: Fiorentinanews.com
Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha scritto un commento sulla vittoria ottenuta in Conference League, dalla Fiorentina.
“Coppa come premio”
“In questi tempi di disagio una piccola vittoria può significare tanto - sono le parole di Ferrara - Ricordiamoci sempre che, una volta (speriamo) fuori dalle ansie da serie B, questa Coppa potrebbe rappresentare un premio per un popolo stremato da una strisciante depressione figlia del non calcio”.
Che poi ha aggiunto: “Le fatiche di questa squadra malata verranno analizzate da un bravo psichiatra a fine stagione”.
La postilla su Braschi
Infine una chiosa sul volto nuovo offerto dalla serata: “Benvenuto Braschi, la tua emozione è calcio, calcio vero”.
