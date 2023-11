Capello: "Fiorentina d'attacco contro la Juventus, ma ha patito l'assenza di un giocatore di fantasia. E di testa..."

L'ex allenatore di Milan, Juventus, Roma e Real Madrid, ora commentatore televisivo, Fabio Capello, è tornato sulla partita di domenica sera che ha visto la Fiorentina soccombere di misura contro i bianconeri.

“La Juventus di Firenze ha mostrato spirito, compattezza, solidità, voglia di correre e aiutarsi. E’ stata squadra” ha detto Capello a La Gazzetta dello Sport.

Una Fiorentina d'attacco ma con problemi

Poi ha aggiunto: “Io ho visto una squadra, la Fiorentina, che ha cercato di attaccare, ma non ha trovato spazi e probabilmente ha patito l’assenza di un giocatore di fantasia, imprevedibile. E un’altra, la Juventus, che ha disputato un’ottima prova difensiva sfruttando le caratteristiche dei propri centrali. Anche il City, che ama attaccare molto e con tanti uomini, quando serve si difende più indietro. In finale di Champions lo ha fatto per 25 minuti contro l’Inter”.

Palle di testa tutte per i bianconeri

E ancora: “Difendere è un'arte? No, ma per farlo servono i giocatori giusti. Rugani e Gatti non sono molto agili, si esaltano in area e infatti di testa le hanno prese tutte loro due e Bremer contro la Fiorentina”.