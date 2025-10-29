Fattori: "La Fiorentina sembra l'armata Brancaleone, ma Pioli che partite guarda? Prima o poi si sveglierà, ma..."

L'allenatore ex Fiorentina Sauro Fattori, intervenuto a Tuttomercatoweb.com, ha espresso tutte le sue perplessità in merito al momento della squadra viola: “Non credo che sia una squadra disperata, però non si è capito bene in che situazione è attualmente. Prima o poi si sveglierà, anche perché pensava di arrivare in alto. Però questo è un problema in vista di stasera”.

“La Fiorentina sembra l'armata Brancaleone”

Sull'attacco: “Piccoli lo hanno preso perché pensavano di perdere Kean e hanno preso anche Dzeko, che doveva fare la chioccia a Kean. Davanti ci sono diversi giocatori che possono giocare a a due, ma mi lascia perplesso lo stile di gioco della Fiorentina. Il pubblico contesta perché la squadra gioca in maniera inguardabile, effettivamente sembriamo l'armata Brancaleone. Ma Pioli continua a dire che gioca meglio degli altri. Ma che partite vede lui?”.

“Pioli? Errore a monte, Palladino antipatico a Pradè e…”

Pioli è a rischio in caso di sconfitta contro l'Inter? “L'errore è a monte. Palladino è il tecnico che negli ultimi anni aveva fatto più punti ed è stato mandato via perché antipatico a Pradè”.