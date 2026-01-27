Caravello: "La Fiorentina e la proprietà viola hanno sempre una grande attrattiva. Tanti giocatori vogliono andare a Firenze"

"La Fiorentina sta vivendo un periodo particolare, ma tutti sono d'accordo nel pensare che sia solo un momento e che può uscire fuori dalla difficoltà". E' il pensiero espresso dal procuratore Danilo Caravello, intervenuto su Radio Sportiva.

Caravello ha poi detto: “La proprietà del club viola e la piazza hanno sempre avuto grande attrattiva e anche in questa situazione di classifica c'è sempre la voglia di andare per portare la squadra in salvo ora per poi ripartire l'anno prossimo con un progetto più in linea coi risultati degli ultimi anni”.

E infine: “Un giocatore che sta avendo poco spazio da altre parti accetta volentieri di trasferirisi a Firenze per sposare un nuovo progetto”.