La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa schiera Evangelista dal primo minuto, Leonardelli torna tra i pali. E al posto di Braschi...

Pochi minuti fa l'allenatore della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha reso noto l'undici ufficiale che tra poco meno di un'ora, fischio d'inizio alle ore 16.30, affronterà il Genoa in una sfida valida per la seconda giornata di campionato Primavera 1.

Le scelte di Daniele Galloppa per la sfida contro il Genoa: novità in attacco

Il tecnico gigliato conferma Leonardelli tra i pali e la difesa a 4. Ok la coppia Montenegro-Deli a centrocampo, mentre la grande sorpresa è in attacco. Al posto di Braschi, aggregato alla prima squadra di Stefano Pioli, quest'oggi Galloppa prova un esperimento: al centro dell'attacco ci sarà Puzzoli, impiegato anche in prima squadra durante tutte le amichevoli. Da segnalare anche l'assenza di Kone.

L'undici viola

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani, Sadotti, Turnone, Balbo; Montenegro, Deli; Evangelista, Atzeni, Mazzeo; Puzzoli. All.: Daniele Galloppa.