Per Ikone ci vorrebbero i numeri relativi, anche lo zero è generoso. Brekalo va in tilt costantemente, Biraghi eterno secondo su ogni pallone

Astenersi da leggere il commento chi pensa che la posizione in classifica, che resta ottima, giustifichi ogni nefandezza calcistica della Fiorentina.

Un primo tempo da film…error

Il primo tempo dei viola è un film error più ancora che horror, nel senso che si susseguono mancati controlli, stop approssimativi, passaggi demenziali, contrasti mosci e neanche il briciolo di un’idea. I colossi dell’Udinese fanno valere la loro prepotenza fisica e gli agnellini viola si accucciano subito.

Nella ripresa la reazione (possibile non si possa giocare l’intera gara!). Segnano in stereofonia perfino i due sedicenti centravanti. Roba da lacrime di commozione.

I voti e i giudizi

Biraghi – 4 – Eterno secondo su ogni pallone senza dare apporto alla manovra offensiva (per la verità inesistente). Dalla sua parte arriva lo sfondamento per il secondo gol dell’Udinese.

Mandragora – 4 – In letargo sul pallone che arriva a Lovric, anche se l’appoggio di Ikone è da censura. Si ripete poco dopo. Il suo miglior apporto è quando sta in panca.

Ikone – 0 – Il migliore dell’Udinese nel primo tempo. Passaggio a Mandragora da corte marziale per alto tradimento. Non azzecca un pallone. Si esibisce in una sbucciata in area mancando la girata in porta (sì, era in fuorigioco, ma mica lo sapeva). Per lui ci vorrebbero i numeri relativi, lo zero è generoso.

Brekalo – 0 – Vale il giudizio di Ikone. Incapace di controllare il pallone, rimbalza fra gli avversari come una palla da flipper. Ma in tilt ci va lui costantemente. Pare sia in partenza. Certamente non ci mancherà (ancora complimenti vivissimi a chi ebbe la gagliarda idea di acquistarlo).

