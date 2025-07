L'ex allenatore delle giovanili della Fiorentina Leonardo Semplici ha commentato così il ritorno di Stefano Pioli: “E' un grande allenatore e rappresenta una base solida per le ambizioni viola. Ho buone sensazioni per la nuova stagione, Stefano al Milan ha fatto un lavoro eccezionale vincendo lo Scudetto e a Firenze avrà dei giocatori importanti. La permanenza di Kean chiaramente è fondamentale, per la squadra ma anche per lui. Con Pioli e il suo gioco potrebbe crescere ancora di più”.

“Pioli valorizzerà Gudmundsson”

Poi ha aggiunto: “Per essere competitivi serve un centrocampo sia tecnico che fisico. Al momento c'è tanta qualità negli interpreti, ma il mercato è lungo e sono sicuro arriveranno anche profili diversi. Sono felice del riscatto di Gudmundsson, è un giocatore che deve stare al centro del gioco e penso che Pioli saprà valorizzarlo, come ha sempre fatto con i calciatori molto tecnici. Nei prossimi anni la Fiorentina potrà lottare per la Champions”.