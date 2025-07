Graziani: "Per Kean temo più altri club rispetto al Napoli. Piccoli sarebbe l'ennesima scommessa, serve di più"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Dopo il 15 la clausola di Kean non esiste più, quindi chi non lo prende entro quella data rischia di dover pagare molto di più. Non credo che possa andare al Napoli, lui ha voglia di essere protagonista e lì sarebbe un'alternativa a Lukaku. Temo più altre squadre italiana e soprattutto i club stranieri, che hanno più forza economica dei nostri”.

“Piccoli sarebbe l'ennesima scommessa”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina non è prigioniera della situazione Kean. Vediamo cosa succede, io sono sicuro che la dirigenza viola ha già pronto un piano da attuare qualora il numero 20 dovesse andare via. Con i soldi della clausola si potrebbe trattare qualche giocatore importante. Piccoli è una soluzione ma non basta, è un giocatore promettente ma sarebbe l'ennesima scommessa”.