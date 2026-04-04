Fagioli regala una vittoria cruciale e la Fiorentina sorpassa anche il Cagliari. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Un esito agli antipodi rispetto all'andata, dove la Fiorentina aveva meritato più del Verona, venendo sconfitta al 95'. Stavolta è la squadra viola a raccogliere la posta quasi per caso, con un gran gol di Fagioli nel finale. Tre punti cruciali, fondamentali, che valgono il sorpasso al Cagliari, sconfitto nel pomeriggio e un momentaneo +5 sulla coppia di terz'ultime.
La classifica
La NUOVA classifica di Serie A: Inter 69, Milan 63, Napoli 62, Como 57, Juventus 54, Roma 54, Atalanta 50, Lazio 43, Bologna 42, Sassuolo 42, Udinese 39, Parma 34, Genoa 33, Torino 33, Fiorentina 32, Cagliari 30, Cremonese 27, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.
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