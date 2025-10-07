Commisso conferma tutti: una presa di posizione forte del numero uno viola

Fiducia totale nell'allenatore, Stefano Pioli, e nel direttore sportivo, Daniele Pradè. È questo il messaggio che è arrivato direttamente dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso.

Presa di posizione forte

Una presa di posizione molto forte quella presa dal numero uno viola e della quale parla stamani il Corriere Fiorentino.

La richiesta fatta a Commisso da parte dei tifosi di allontanare Pradè? Una richiesta destinata a restare vana perché, dagli Stati Uniti, tra domenica sera e ieri è stata ribadita piena fiducia per il ds così come per il dg Ferrari e per l’allenatore.

Niente resa dei conti

Non è questo insomma il momento per la resa dei conti anche se il presidente non può esser contento di aver speso 90 milioni per ritrovarsi a lottare per la salvezza.