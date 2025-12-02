Cruciani: "Dzeko con i tifosi della Fiorentina? Ne abbiamo viste fin troppe di queste sceneggiate. Lui e i calciatori si allenino meglio"

Il giornalista e conduttore del programma La Zanzara, Giuseppe Cruciani, è intervenuto durante il podcast Numer1 e ha commentato l'episodio andato in scena domenica scorsa a Bergamo con protagonista l'attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko.

“Ne abbiamo viste fin troppe di queste sceneggiate”

"Le sceneggiate fatte dai giocatori che vanno a giustificarsi sotto le curve, anche basta - ha detto - Ne abbiamo viste fin troppe di scene come queste. Credo che siano manifestazioni che servano solamente a mantenere lo status quo in città".

“Niente scuse, si allenino meglio”

Poi ha aggiunto: “Il tifoso intelligente sa che sono scene che non contano nulla. L'unica cosa che possono fare i giocatori è allenarsi meglio, cercare di rimediare alle sconfitte sul campo”.