Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha commentato il rinnovo di Moise Kean attraverso il suo profilo Linkedin.

Le parole di Ferrari

“Il rinnovo di Moise Kean fino al 30 giugno 2029 rappresenta un passo significativo nel percorso di crescita della ACF Fiorentina. Un risultato reso possibile grazie alla visione e alla determinazione del Presidente Rocco Commisso, che ha seguito in prima persona ogni fase per arrivare a questo traguardo”.

L'augurio per Kean

“Questo rinnovo è anche la testimonianza di un legame speciale che unisce Moise alla Fiorentina, a Firenze e ai suoi tifosi: un rapporto fondato su fiducia reciproca, riconoscenza e voglia di migliorare insieme. Moise continuerà a dare il suo contributo all’interno di un gruppo consolidato, che si è arricchito con l’arrivo di giovani di grande valore. Il mio augurio è che i successi della scorsa stagione diventino il punto di partenza per raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi con la maglia viola”.