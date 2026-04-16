L'ex viola Brocchi esalta Pepito Rossi: "Era fenomenale, magli infortuni non dipendevano da lui"

Con la maglia della Fiorentina, dopo avventure importanti con Parma, Villarreal e Manchester United, Giuseppe Rossi ha fatto vedere cose stratosferiche. Gli infortuni, poi, hanno martoriato la sua carriera.

“Pepito era fenomenale”

L'ex viola Christian Brocchi, in un'intervista a DAZN, ha sottolineato il suo talento: “Rossi era fantastico, fenomenale. Ha sempre avuto la testa giusta per giocare a calcio, ma il suo mancato rendimento non è dipeso da quello. Lui purtroppo ha avuto tanti infortuni, non dipendevano da lui”.

“Gli infortuni non dipendevano da lui”

Su Cassano, invece: “Quelli sono altri discorsi. Non avere la testa non è una scusa, se l'avesse avuta non sarebbe stato quel tipo di calciatore lì. Non credo in queste cose”.