La Fiorentina si interroga sul futuro di De Gea: Le due possibilità per la sostituzione. E su Dodô...

La Fiorentina comincia a ragionare sulle scelte per la prossima stagione e tra i dossier aperti c’è quello relativo a David de Gea. Il club si sta interrogando sul futuro del portiere spagnolo e sull’eventualità di una sostituzione, valutando sia soluzioni interne sia profili da individuare sul mercato.

Una delle possibilità porta a Tommaso Martinelli, attualmente in prestito all’Avellino. L’esperienza del giovane portiere rappresenta un passaggio importante per misurarne la crescita e capire se possa essere pronto a raccogliere un’eredità impegnativa come quella di De Gea.

L’altra strada conduce a nuovi prospetti. Tra i nomi presi in considerazione c’è Beltran, in scadenza con il River Plate: un profilo da valutare nell’ambito delle riflessioni sul rinnovamento del reparto. Al momento il tema resta aperto, senza una decisione definitiva sul prossimo assetto della porta viola.

Più ravvicinato potrebbe essere invece l’orizzonte di Dodò. Il brasiliano è ormai fuori dal progetto e del rinnovo del contratto ancora non si parla: due elementi che possono rendere la sessione di gennaio un passaggio decisivo per il suo futuro.