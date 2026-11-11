M. Orlando: “Njie mi ricorda molto Leao. De Gea comincia ad essere un problema, ha punti sulla coscienza”

A Toscana TV ha parlato l’ex viola Massimo Orlando, che ha espresso sensazioni positive dopo il 2-2 viola al Franchi contro la Juventus. Orlando si concentra nello specifico anche su vari singoli della rosa gigliata.

“Mi è piaciuto il secondo tempo della Fiorentina, che è entrata benissimo in campo, con coraggio. Vanoli ha avuto personalità nel modulo scelto e i cambi a gara in corso sono stati giusti. Purtroppo, è arrivato il grosso errore di De Gea, che poteva portare anche ad un contraccolpo mentale, invece la squadra fino all’ultimo ci ha provato avendo occasioni da gol clamorose”.

‘Oulaï non è un giocatore banale e…’

“La Fiorentina è in crescita e fa ben sperare per il prosieguo. Benissimo Mastantuono, che ha giocato tutto campo con un agonismo incredibile, bene Njie, che ha talento e forza e dovrebbe sfruttare le sue doti di dribbling ancora di più: mi ricorda molto Leao. Pellegrino ha vinto tutti i duelli con Bremer e Lucumì, non facile, ed ha giocato bene anche di sponda. Bene Jimenez, anche Oulaï è in crescita. L’ivoriano non è un giocatore banale ed ha margini di miglioramento”.

‘De Gea? Ha qualche punto sulla coscienza’

Infine, sulla questione portiere: “Ho sempre difeso De Gea e lo difenderò, ma comincia ad essere un problema quest’anno. Ha qualche punto sulla coscienza. Sulle uscite è problematico e questo è un difetto importante, ha perso il passo sul gol di Bremer e si è visto chiaramente”.