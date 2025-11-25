Trevisani: "Qualcosa si è visto nella nuova Fiorentina, Kean su tutti. Meglio Vanoli in due partite che Pioli in dieci"
Dopo il pareggio contro la Juventus, nonostante una classifica ancora da allarme rosso, l'umore in casa Fiorentina è leggermente migliorato. Questa l'opinione in merito del giornalista Riccardo Trevisani, a Cronache di Spogliatoio.
“Si è visto qualcosa, Kean molto meglio. Vanoli ha fatto più di Pioli in due partite”
“Il caso della Fiorentina è un po' diverso rispetto a quello della Roma, quando dicevamo che avrebbe dovuto mollare l'Europa per pensare alla sua situazione in campionato. Qui, almeno, si è visto qualcosa. Kean contro la Juventus è migliorato nettamente, in generale la squadra ha messo in mostra più convinzione e aggressività. Va detto che Vanoli, nel giro di due partite, ha fatto più di quello che ha fatto Pioli nelle prime dieci… non che ci volesse chissà cosa”.
“Vlahovic, due falli… equivalgono a nessun fallo. La maglia di Marì è tiratissima”
Sul calcio di rigore revocato alla Juve: “Un doppio fallo equivale a nessun fallo. Vlahovic era stato bravo a liberarsi lo spazio con il tacco e poi c'è contatto, però poi tira la maglia di Pablo Marì… talmente tanto che sembrava la taglia 1018. Evidentemente, però, il discorso sulla classe arbitrale cambia ancora. Fino a ieri sentivamo dire che il VAR non sarebbe dovuto intervenire in certe situazioni in cui va oltre il protocollo, oggi vediamo che invece succederà più spesso. Prendiamone atto”.