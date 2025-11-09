Pernat: "Il Genoa doveva aspettare a ricambiare allenatore. Fiorentina? Oggi va bene anche vincere al 90' con un autogol"

Il manager di piloti di Moto GP nonchè grande tifoso del Genoa, Carlo Pernat, è intervenuto a Radio Sportiva dove ha commentato verso la sfida della Fiorentina a Marassi:

La sua su De Rossi

“Tra tutte le possibili scelte, De Rossi è quello più vicino alla tifoseria del Genoa e al suo modo di giocare. Ma torno un attimo indietro. Arrivato Criscito con Murgita hanno stravolto tutto, i giocatori – facendo capire che l’allenatore di prima non era gradito – hanno fatto un partitone col Sassuolo, quindi avrei aspettato ancora… Ovvero cambiare dopo la sosta e quindi a seguito della partita contro la Fiorentina".

“Oggi basta vincere, anche con un autogol al 90'”

"Penso fosse più giusto per dare continuità. Oggi c’è una partita fondamentale per Genoa e Fiorentina, non tanto per i punti quanto per la psicologia, conta molto vincerla a livello motivazionale. Anche al 90′, pure con un autogol“, chiosa Carletto, una quasi leggenda vivente per gli appassionati di due ruote.