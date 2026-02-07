Kean con le polveri bagnate ma al Franchi è quasi una certezza: solo in due davanti a lui per le reti casalinghe

Il gap di segnature tra l'attuale campionato e lo scorso di Moise Kean è forse la spiegazione principale alla tragica stagione che sta mettendo in piedi la Fiorentina: appena cinque le marcature del numero 20 viola, in grave ritardo sulla tabella di marcia. Stasera intanto tornerà titolare, per la primissima sotto gli occhi di Paratici: un arrivo che può creare una spaccatura tra il prima e il dopo.

Al Franchi comunque Kean ha dato il meglio di sé quest'anno, perché l'ultima rete lontana da Firenze risale ancora allo scorso maggio. E La Gazzetta dello Sport sottolinea come in Serie A appena in due gli siano davanti nella speciale classifica delle marcature casalinghe: Yildiz e Lautaro Martinez, non proprio due a caso.