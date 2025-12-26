Dodô da telenovela: la scadenza si avvicina ma il rinnovo resta in alto mare. E quello degli ultimi mesi non alletta la Fiorentina

L'idillio tra la Fiorentina e Dodô si è spezzato e non certo da ora: sono diversi mesi che i rapporti tra il brasiliano e la società si sono incrinati, da quello che poteva sembrare un rinnovo quasi formalità ad un discorso ben più complicato. Nel mentre l'organigramma viola sta finalmente cambiando volto e con l'arrivo di Paratici verrà rimesso un po' tutto in discussione: a partire magari proprio dalle frizioni con l'entourage del brasiliano.

Che però in questi mesi, soprattutto quelli iniziali della stagione in corso, non ha fatto davvero niente per allettare la Fiorentina e spingerla a fare uno sforzo per lui. La situazione d'incertezza sul futuro, a tutti i livelli, fa la sua parte e la posizione di Dodô non può che essere in bilico, già a gennaio. D'altronde la scadenza del suo contratto incombe sempre più ed è fissata a giugno 2027: all'anno e mezzo dal gong si entra in zona emergenza ma è possibile che le parti la vogliano risolvere ben prima. Il mercato di gennaio qualcosa in tal senso potrebbe suggerire.