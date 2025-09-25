Questo pomeriggio l’ex allenatore della Primavera della Fiorentina Alberto Aquilani, oggi allenatore del Catanzaro, ha partecipato alla conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro la Juve Stabia.

L'inizio a rilento del Catanzaro mette pressione ad Aquilani: con la Juve Stabia ci si aspetta una svolta

L’esperienza in Calabria è iniziata in salita per l’ex tecnico gigliato, con i giallorossi che finora in 4 partite non sono riusciti a trovare neanche una vittoria. Il Catanzaro oltretutto ha segnato soltanto 4 gol, subendone altrettanti: un avvio di stagione che lascia molti punti interrogativi attorno al tecnico. Lui intanto è positivo:

"Sono i dettagli ciò che fa la differenza, ci sono tante componenti che determinano il risultato di una partita e con il gruppo abbiamo lavorato su questo aspetto: ho visto dei progressi a Reggio Emilia, e ce li portiamo dentro di noi, ma manca ancora la vittoria e la vogliamo ottenere domani. Anche perché ci può dare quella scia emotiva che nasconde qualche problemino e crea quel vento di aria positiva che può farci bene. Ma sia chiaro, non deve diventare un’ossessione”.

“Incontreremo uno avversario forte, vietato giocare sotto ritmo”

Vietato poi parlare di turnover, in vista del trittico che vedrà poi le aquile impegnate contro Monza e Sampdoria: “Ci sono undici giocatori di partenza che reputo più pronti alla strategia iniziale, poi altri cinque titolari che possono essere determinanti: ho tante frecce nel mio arco e in tanti mi mettono in difficoltà nelle scelte. Ma questo non deve essere un problema, semmai la nostra forza. Specie poi perché domani incontreremo un avversario diverso dai precedenti, e sarà vietato giocare sotto ritmo”.

“Sono amico con Abate, sarà una grande sfida"

Ha poi concluso parlando del tecnico della Juve Stabia, Ignazio Abate, compagno di squadra al Milan: “Siamo amici, ci confrontiamo spesso ed è una persona che stimo molto sia dentro che fuori dal campo. Ci aspetterà una bella sfida”.