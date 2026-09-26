VIDEO: Le sportellate e il tocco a Franculino. Lo zampino di Beto nella vittoria della Guinea fa contento Vanoli

Uno dei calciatori che più ha da beneficiare della sosta è sicuramente Beto Betunçal, sparito sì dal Viola Park per gli impegni con la sua Nazionale ma destinato ad accumulare minutaggio, che è quel che si augurava Vanoli. E l'attaccante viola di minuti e fiducia ne ha fatto subito scorta ieri: la sua Guinea Bissau ha vinto per 2-0 sul campo della Tanzania, nel primo match del girone di qualificazione alla Coppa d'Africa.

Le sportellate e l'assist

Suo l'assist a Franculino Djù per il sinistro dello 0-1, dopo le classiche sportellate al limite dell'area per domare e difendere un pallone che gli arrivava da lontano. I suoi poi hanno raddoppiato nella ripresa con Baldè mentre l'attaccante viola è rimasto in campo per tutta la gara.