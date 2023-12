Juric: "Raramente si vedono squadre che giocano a Firenze come noi, pochissima voglia su un cross innocuo"

L'allenatore del Torino, Ivan Juric, ha marcato l'accento su alcuni concetti al termine della partita persa contro la Fiorentina: “Raramente si vedono a Firenze, squadre che giocano come noi. Nel secondo tempo praticamente non hanno mai tirato in porta, ma c'è stata pochissima voglia su un cross innocuo”.

Poi ha aggiunto: “Meritavamo di vincere noi. L'hanno messa sulla cattiveria e hanno trovato un gol alla fine. C'è mancato un pezzo, come qualità dei giocatori in area di rigore, ma mi porto dietro una sensazione molto positiva da questa trasferta”.