Goretti vuole correre ai ripari in difesa: contatti avanzati per Coppola alla Fiorentina. La situazione

La situazione della Fiorentina è alquanto inquietante. Poche, in generale, le rassicurazioni che questa squadra riesce a dare. Uno dei reparti meno confortanti è certamente la difesa, dove il ds Roberto Goretti vorrebbe mettere mano a gennaio.

Fiorentina, c'è voglia di mettere a posto la difesa

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Fiorentina ha individuato Diego Coppola (difensore centrale del Brighton) come obiettivo principale per il reparto arretrato. Il classe 2003 sta facendo fatica a trovare continuità in Premier League, collezionando soltanto tre presenze.

La soluzione può arrivare dalla Premier League

Il tecnico Fabian Hürzeler non sembra includere il difensore italiano nei propri piani, dunque il mercato di gennaio potrebbe vedere il ragazzo salutare Brighton dopo appena sei mesi. La dirigenza della Fiorentina, infatti, ha intensificato i contatti con l'entourage di Coppola. Nelle prossime ore, inizieranno anche i dialoghi con il Brighton.