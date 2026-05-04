L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio della squadra viola e delle possibili mosse per il futuro della rosa e della panchina.

Le parole di Galli

“Io credo che l'inizio di questa stagione sia stato un grande fraintendimento. C'è stato uno scaricabarile di responsabilità, con la società che per la prima volta aveva preso un tecnico esperto. Prima di Pioli tutte le pressioni erano sulla Fiorentina, che aveva scelto allenatori giovani".

Sui portieri

“De Gea? Dipende dal tipo di progetto che vogliono fare. Se vogliono tornare subito a vincere e tenere i meglio, allora può anche restare. Ma se si riparte da zero perché non lanciare Martinelli. Basta avere paura dei lanciare i giovani! Poi consideriamo che De Gea prende anche tanto di stipendio”.

Sugli staff

“Paratici credo debba mettere mano a diversi settori di casa Fiorentina. A partire dallo staff della comunicazione, ma anche lo staff medico. E' un fattore, perché se un giocatore si infortuna e non gioca diverse partite questa è una responsabilità della società”.