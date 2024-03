Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina agita Commisso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sui viola: "Così non basta". E ancora: "La Fiorentina agita Rocco: solo 9 punti nel 2024". Sommario: "Altri rimpianti dopo il pari in 11 contro 10 in casa del Torino: Italiano chiede al gruppo più continuità".

Pagina 17

Grande spazio viene dato a: “La Viola non supera la prova del nove”. Sottotitolo: “La Fiorentina alla 9ª gara dell’anno nuovo annaspa Ora quattro sfide per capire il destino del campionato”.

Chi rallenta chi?

In taglio basso focus su Gonzalez: “Nico e la Fiorentina. Chi rallenta chi?”. Di spalla infine sulla squadra: “Oggi al lavoro a Budapest da mercoledì”.