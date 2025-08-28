Novità in arrivo per Ikone, adesso il francese potrebbe partire: offerte di due club per lui. La situazione

Comincia a muoversi qualcosa attorno a Jonathan Ikonè. Ormai considerato un vero e proprio esubero, e benchè negli ultimi sei mesi con la maglia del Como abbia comunque fatto vedere qualcosa, il francese non è mai stato considerato parte del progetto di Stefano Pioli. Il giocatore dall'inizio della stagione si è infatti regolarmente allenato al Viola Park ma non con il resto della squadra: lui, come altri profili considerati esuberi, hanno svolto tutto il ritiro allenandosi a parte.

Buone notizie in arrivo: a 4 giorni dalla fine del mercato due club si fanno avanti per Ikonè

La dirigenza della Fiorentina ha provato ad offrirlo ovunque, ma fino ad ora non ha mai riscosso particolari interessi. Nelle ultime ore però qualcosa sembra essere cambiato, e contro ogni previsione adesso i viola potrebbero davvero riuscire a piazzare altrove il giocatore. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini, ci sono un paio di club che a 4 giorni dalla fine del mercato potrebbero presentare un'offerta a titolo definitivo.

Le offerte convincono la Fiorentina ma tutto dipenderà dal giocatore

Stiamo parlando di due situazioni completamente diverse rispetto a Firenze: il francese è infatti conteso da un club di Superlig turca e da uno di Championship inglese. Per Ikonè si sono fatti avanti il Rizespor ed il Southampton, entrambi con un'offerta attorno ai 4 milioni di euro. Il club inglese è leggermente in vantaggio ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore.